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ОБЩЕСТВО

В Украине подготовлено более 56 тыс. коек с кислородом для пациентов с COVID-19 – Степанов

Для пациентов с коронавирусом в Украине подготовили почти 67 тыс. койко-мест, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал о койко-местах для пациентов с COVID-19
Степанов рассказал о койко-местах для пациентов с COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине более 56 тыс. коек в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 обеспечены кислородом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов 5 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он заявил, что в марте в Украине было 12 704 места, "условно готовых" к лечению пациентов с COVID-19, из которых кислородом были обеспечены 3,5 тыс. 

"На сегодня у нас 66 848 коек для лечения больных COVID-19. Более 56 тыс. коек обеспечены кислородом", – сообщил министр.

Степанов заявлял, что в стране сейчас госпитализировано почти 18 тыс. пациентов с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22,7 тыс. заболевших умерли, более 1 млн – выздоровели, 1885 – госпитализированы.

По информации Минздрава, в Украине заполнено 26,9% мест для пациентов с коронавирусом.

В декабре издание LB.ua сообщало, что Минздрав может манипулировать данными о количестве свободных коек с кислородными точками в больницах, предназначенных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Минздрав, Максим Степанов, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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