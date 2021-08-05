В Украине сформировали трехмесячный запас ПЦР-тестов на COVID-19 – Кузин

"Важным является элемент лабораторного сопровождения, и мы ожидаем на протяжении августа 4 млн доз ПЦР-тестов, которые будут расформированы по территории Украины. Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов минимум на три месяца работы, и точно так же на уровне каждой больницы сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на три месяца. Происходит обновление клинических протоколов", – сказал главный санврач.
По его словам, в течение летнего периода Министерство здравоохранения работало над готовностью системы к новой волне коронавируса.
"И сейчас мы имеем определенные учреждения здравоохранения как первой волны, так и резервной волны. Мы знаем, какая больница в какую минуту будет привлекаться в случае сверхурочной загруженности. В летний период было приобретено дополнительное количество концентраторов, в большинстве областей уже завершены работы по монтировке централизованного кислорода. Таким образом, почти все кровати, выделенные под коронавирусную болезнь, обеспечены или централизованным кислородом, или кислородными концентратами", – отметил Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 53 тыс. человек.
По данным Минздрава на 5 августа, динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Донецкой (81,2%), Ровенской (70,6%), Тернопольской (260%) и Хмельницкой (55,7%) областях.
По словам Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.