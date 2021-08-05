В Украине сформировали трехмесячный запас ПЦР-тестов на COVID-19 – Кузин

По словам Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины Фото: phc.org.ua

"Важным является элемент лабораторного сопровождения, и мы ожидаем на протяжении августа 4 млн доз ПЦР-тестов, которые будут расформированы по территории Украины. Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов минимум на три месяца работы, и точно так же на уровне каждой больницы сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на три месяца. Происходит обновление клинических протоколов", – сказал главный санврач.

По его словам, в течение летнего периода Министерство здравоохранения работало над готовностью системы к новой волне коронавируса.

"И сейчас мы имеем определенные учреждения здравоохранения как первой волны, так и резервной волны. Мы знаем, какая больница в какую минуту будет привлекаться в случае сверхурочной загруженности. В летний период было приобретено дополнительное количество концентраторов, в большинстве областей уже завершены работы по монтировке централизованного кислорода. Таким образом, почти все кровати, выделенные под коронавирусную болезнь, обеспечены или централизованным кислородом, или кислородными концентратами", – отметил Кузин.