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В Украине за восемь месяцев выросла избыточная смертность

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За восемь месяцев 2021 года от COVID-19 в Украине умерло более 37 тыс. человек
За восемь месяцев 2021 года от COVID-19 в Украине умерло более 37 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за восемь месяцев 2021 года избыточная смертность составила 46 577 человек. Об этом 5 ноября сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

За весь 2020 год в стране было зафиксировано 32 569 избыточных смертей.

"Избыточная смертность – это превышение количества смертей над ожидаемым показателем. В среднем за последние пять доковидных лет (2015–2019) с января по август умирало по 393 тыс. человек, в этом году – 440 тыс. граждан", – отметили в сообщении.

В Украине второй год подряд показатель избыточной смертности превышает смертность от COVID-19. За восемь месяцев этого года от коронавируса умерло 37 077 человек, в 2020 году за весь год – 20 709 человек.

"То есть считать, что чрезмерная смертность вызвана вспышкой COVID-19, нельзя, но пандемия влияет также на другие причины смерти. В условиях перегруженности больниц многие украинцы с другими тяжелыми болезнями не получают своевременно необходимое лечение", – уточнили в  "Опендатамедіа".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине умерло 70,8 тыс. человек от COVID-19, за последние сутки – 696.

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек и на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека. За январь – август 2021 года, по данным Госстата, население Украины уменьшилось на 245,9 тыс. человек.

На рост смертности в 2021 году повлияла эпидемия, падение уровня жизни и снижение внимания украинцев к собственному здоровью. Об этом 21 июля в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук, профессор Евгений Головаха.

Теги: Украина, эпидемия, смертность, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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