В Украине за восемь месяцев выросла избыточная смертность

За восемь месяцев 2021 года от COVID-19 в Украине умерло более 37 тыс. человек Фото: depositphotos.com

За весь 2020 год в стране было зафиксировано 32 569 избыточных смертей.

"Избыточная смертность – это превышение количества смертей над ожидаемым показателем. В среднем за последние пять доковидных лет (2015–2019) с января по август умирало по 393 тыс. человек, в этом году – 440 тыс. граждан", – отметили в сообщении.

В Украине второй год подряд показатель избыточной смертности превышает смертность от COVID-19. За восемь месяцев этого года от коронавируса умерло 37 077 человек, в 2020 году за весь год – 20 709 человек.

"То есть считать, что чрезмерная смертность вызвана вспышкой COVID-19, нельзя, но пандемия влияет также на другие причины смерти. В условиях перегруженности больниц многие украинцы с другими тяжелыми болезнями не получают своевременно необходимое лечение", – уточнили в "Опендатамедіа".