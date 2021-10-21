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В Украине зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 c начала эпидемии, НБУ сохранил учетную ставку. Главное за день

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В Украине ухудшается эпидемическая ситуация
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 21 октября.

Рекорды по вакцинации и числу случаев COVID-19 в Украине

За предыдущие сутки в Украине зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания COVID-19. Это самое большое количество с начала эпидемии.

Также в Украине 20 октября сделали рекордное число прививок от коронавируса – 251,3 тыс.

НБУ сохранил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. В НБУ отметили, что решение "согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза".

"Европейская солидарность" впервые обогнала "Слугу народа" в соцопросе

"Европейская солидарность" впервые после избрания Верховной Рады нынешнего созыва возглавила рейтинг украинских партий. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, ЕС готовы были бы поддержать 15,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. При этом в сентябре предпочтение этой партии отдавали 17,4% опрошенных.

"Слуга народа", лидировавшая больше двух лет, опустилась на вторую позицию – за нее готовы проголосовать 15,5% украинцев, которые определились с выбором. Месяц назад за эту политическую силу проголосовали бы 20% респондентов.

Минздрав планирует ревакцинацию от COVID-19 в 2022 году

Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса в 2022 году. Об этом заявил главный санврач – замминистра здравоохранения Игорь Кузин.

"То есть человек, получивший две дозы вакцины в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022 году", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, соцопрос, вакцинация, Минздрав, Слуга народа, учетная ставка, Европейская солидарность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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