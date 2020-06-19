В Виннице 76 работников станции "скорой помощи" инфицированы COVID-19

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что сотрудникам Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф проведено ПЦР-тестирование. Инфицированы 76 из 203 работников.

Моргунов: На вызовы ездят только те, кто 100% не болен COVID-19 Фото: Сергій Моргунов / Facebook

С начала карантина в отделении 76 из 203 работников Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф инфицированы коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 19 июня сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов во время онлайн брифинга на своей странице в Facebook.

"В большинстве заболели водители, фельдшеры и врачи медицинских бригад", – сказал Моргунов.

Мэр отметил, что жителям города, из-за заболевания медиков, "скорую помощь" в некоторых случаях приходилось ожидать по 20-30 минут и более.

"Все заболевшие лечатся, коллективу было проведено ПЦР-тесты. На вызовы ездят только те, кто 100% не болен COVID-19, и это подтверждено тестами ", – отметил Моргунов.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля. 18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных. В Винницкой области инфицировано 1596 человек.