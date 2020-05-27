В Виннице в апелляционном админсуде обнаружили COVID-19

В Седьмом апелляционном административном суде проводится дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.

У одного из работников суда лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19 Фото: Сьомий апеляційний адміністративний суд/7th Administrative Court of Appeal / Facebook

У работника Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Судова влада України".

“У одного из работников Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19. Установлен круг контактных лиц, и проводится тестирование”, – говорится в сообщении.

В суде проводится полная дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.

"Работникам админсуда рекомендуется безотлагательно сообщить о состоянии своего здоровья в соответствующее медицинское учреждение и непосредственному руководителю по месту работы", – добавили в заявлении.

Как сообщается на сайте Седьмого апелляционного административного суда, он находится в городе Винница в апелляционном округе, который включает Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области.