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В Виннице в апелляционном админсуде обнаружили COVID-19

В Седьмом апелляционном административном суде проводится дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.

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У одного из работников суда лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19
У одного из работников суда лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19
Фото: Сьомий апеляційний адміністративний суд/7th Administrative Court of Appeal / Facebook

У работника Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Судова влада України".

“У одного из работников Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19. Установлен круг контактных лиц, и проводится тестирование”, – говорится в сообщении.

В суде проводится полная дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.

"Работникам админсуда рекомендуется безотлагательно сообщить о состоянии своего здоровья в соответствующее медицинское учреждение и непосредственному руководителю по месту работы", – добавили в заявлении.

Как сообщается на сайте Седьмого апелляционного административного суда, он находится в городе Винница в апелляционном округе, который включает Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905. В Винницкой области зафиксировали 910 случаев заболевания COVID-19.

Теги: Украина, Житомир, Винница, апелляция, работа, инфекция, власть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, тестирование
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