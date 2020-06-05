Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В ВСУ за сутки 14 новых случаев COVID-19

По состоянию на 5 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 142 человека.

За время пандемии в ВСУ выздоровел 131 человек, четверо умерли
За время пандемии в ВСУ выздоровел 131 человек, четверо умерли
Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 14 новых случаев COVID-19. Об этом 5 июня в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится семь человек. Один военнослужащий в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, двое – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, еще четверо – в лазарете медицинского пункта одной из воинских частей Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

Семь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. По одному из Николаевской и Киевской области, четверо сотрудников ВСУ – из Ровенской и один – из Житомирской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего по состоянию на 10.00 5 июня в ВСУ коронавирусом инфицированы 142 человека. За время пандемии выздоровел 131 человек, четверо умерли.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/145587147048257

По состоянию на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровели 11 372 больных.

Теги: Украина, ВСУ, военнослужащий, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Командование Медицинских сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Мона Лиза". Ведущий Витер в новом клипе появился в облегающих кожаных штанах и косухе. Видео
  "Мона Лиза". Ведущий Витер в новом клипе появился в облегающих кожаных штанах и косухе. Видео
  Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой
  Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой
"Одна Даша хорошо... А три еще лучше". Астафьева примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки. Фото
"Одна Даша хорошо... А три еще лучше". Астафьева примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки. Фото
Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику
Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS