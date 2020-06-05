В ВСУ за сутки 14 новых случаев COVID-19

По состоянию на 5 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 142 человека.

За время пандемии в ВСУ выздоровел 131 человек, четверо умерли Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 14 новых случаев COVID-19. Об этом 5 июня в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится семь человек. Один военнослужащий в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, двое – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, еще четверо – в лазарете медицинского пункта одной из воинских частей Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

Семь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. По одному из Николаевской и Киевской области, четверо сотрудников ВСУ – из Ровенской и один – из Житомирской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего по состоянию на 10.00 5 июня в ВСУ коронавирусом инфицированы 142 человека. За время пандемии выздоровел 131 человек, четверо умерли.

По состоянию на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964. От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровели 11 372 больных.