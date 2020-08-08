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Во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19

Во Львовской области продолжают работать сервисные центры МВД в Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде, селе Червоне Золочивского района и селе Стрильбычи Старосамборского района.

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С 27 июля приостановлена работа в сервисном центре в Новояворовске Львовской области
С 27 июля приостановлена работа в сервисном центре в Новояворовске Львовской области
Фото: Сервісні центри МВС у Львівській області / Facebook

Львовский сервисный центр МВД с 8 августа приостанавливает работу в связи с выявлением коронавирусной инфекцией COVID-19 у сотрудников. Об это сообщается на сайте Львовского областного сервисного центра МВД.

"Лица, зарегистрированные в онлайн-очереди в центре, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД во Львовской области при наличии талона онлайн-очереди и предварительной записи по телефону избранного сервисного центра", – говорится в сообщении.

Также с 27 июля приостановлена работа в сервисном центре в Новояворовске Львовской области, где также у сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию.

В области продолжают работать сервисные центры в Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде, селе Червоне Золочивского района и селе Стрильбычи Старосамборского района.

В Украине третьи сутки фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки было подтверждено 1453 новых случая, 33 пациента умерли. С начала эпидемии в стране заразился 78 261 человек, 1852 умерли, 43 055 выздоровели.

Во Львовской области за последние сутки зафиксировали 146 новых случаев инфицирования COVID-19.

Теги: Львов, МВД, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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