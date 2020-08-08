Во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19

Во Львовской области продолжают работать сервисные центры МВД в Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде, селе Червоне Золочивского района и селе Стрильбычи Старосамборского района.

С 27 июля приостановлена работа в сервисном центре в Новояворовске Львовской области Фото: Сервісні центри МВС у Львівській області / Facebook

Львовский сервисный центр МВД с 8 августа приостанавливает работу в связи с выявлением коронавирусной инфекцией COVID-19 у сотрудников. Об это сообщается на сайте Львовского областного сервисного центра МВД.

"Лица, зарегистрированные в онлайн-очереди в центре, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД во Львовской области при наличии талона онлайн-очереди и предварительной записи по телефону избранного сервисного центра", – говорится в сообщении.

Также с 27 июля приостановлена работа в сервисном центре в Новояворовске Львовской области, где также у сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию.

В области продолжают работать сервисные центры в Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде, селе Червоне Золочивского района и селе Стрильбычи Старосамборского района.