Офис президента Украины оценил вероятность отмены жесткого карантина в январе – СМИ

В Офисе президента Украины рассказали о возможности отмены введения жесткого карантина. На данный момент все идет согласно графику, сообщило агентство "РБК-Украина" 3 января со ссылкой на источник в ведомстве.
"Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря – первых чисел января. Пока все по графику – локдаун по графику предполагается", – сказал собеседник.
С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Во время него закроют все учреждения образования, кроме детских садов. Кафе, барам и ресторанам разрешат работать только навынос. Спортзалы, фитнес-центры и бассейны также закроют. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами. Минздрав уже заявил, что не будет инициировать отмену или пересматривать условия этого карантина.
Национальный карантин Кабинет Министров Украины продлил до 28 февраля. С 19 декабря прошлого года запрещается:
Остальные ограничения, которые действовали до этой даты, остаются в силе.
В Украине на утро 3 января подтвердили почти 1,07 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 5038. Умерло от этой болезни 18,7 тыс. пациентов, а выздоровело 722,6 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.