"За каждым придем". Глава Госпогранслужбы Украины объявил о ликвидации "схем" в своем ведомстве

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что бороться с коррупцией в ГПСУ помогают СБУ, Нацполиция и Госбюро расследований.

Дейнеко: Системы уже нет, но есть единичные случаи Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) успешно борются со "схемами". Об этом глава ведомства Сергей Дейнеко заявил "24 каналу" в интервью, опубликованном 11 февраля.

"Мы направляем свою деятельность на то, чтобы воспитать добропорядочность персонала. Я хочу, чтобы мы достигли того, чтобы уровень толерантности к коррупции был нулевым. Это очень тяжелая работа, которую делают за один год, но изменения уже есть. Мы разрушили схемы. Системы уже нет, но есть единичные случаи, когда на границе находятся люди, которые считают себя самыми умными. Но мы к каждому придем", – сказал он.

По словам главы ГПСУ, с коррупционерами ведомству помогают бороться Служба безопасности Украины, Нацполиция и Государственного бюро расследований.

"Как только первые взяточники получат срок заключения (хотя бы два-три года), то коррупция уменьшится в разы. Когда люди увидят, что за каждое коррупционное правонарушение непременно будет ответственность, однозначно желающих будет гораздо меньше", – считает Дейнеко.

Он рассказал, что половина личного состава ГПСУ прошла через войну на Донбассе.

"Люди, которые были на войне, особенно в ее начале, имеют совершенно иную систему координат и жизненные принципы. Хотя и среди участников боевых действий есть те, кто не оставил попытки незаконного обогащения", – объяснил Дейнеко.

Весной 2020 года он говорил, что "некомплект" персонала Госпогранслужбы составляет 23-24%.