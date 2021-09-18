За сутки украинцам сделали 132 тыс. прививок от коронавируса

Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированы 54 290 человек.

В пятницу прививки в стране делали 890 мобильных бригад, 2948 пунктов и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 248 155 человек, из них получили одну дозу – 6 248 153 человека, полностью иммунизирован и получил две дозы – 5 114 061 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 362 214 прививок.

17 сентября больше всего прививок, по данным Минздрава, сделали вакциной Pfizer/BioNTech – 70 441.