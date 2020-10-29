За сутки в Украине COVID-19 выявили у 287 детей – Степанов

За время пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели более 21 тыс. детей, сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

По информации Степанова, в Украине от COVID-19 умерли три ребенка Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За сутки COVID-19 в Украине выявили у 287 детей и 363 медицинских работников. Такие данные привел министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 29 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За все время пандемии в Украине заболели 21 430 детей и 22 650 медиков, отметил министр.

По информации Минздрава, в стране от COVID-19 умерли три ребенка. 19 октября Степанов сообщил, что скончался 8-летний мальчик в Ивано-Франковской области. 24 сентября глава Минздрава сообщал, что в стране за время эпидемии умерли два ребенка.

За последние сутки в Украине зарегистрировали 7342 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 370 417 инфицированных, выздоровели 151 632 человека, умерли 6868.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.