За сутки в Украине COVID-19 заболели 300 человек

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 20 детей и двое медиков.

Умерло за сутки пять человек, выздоровел 281 пациент, госпитализировано 400 заболевших.

8 августа в стране провели 16 720 тестирований на коронавирус, из которых 9383 – методом ПЦР, 1424 – методом ИФА, а также 5913 экспресс-тестов на антиген.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 259 451 случай коронавируса, умерло 53 100 человек, выздоровело 2 191 202 пациента.