За сутки в Украине COVID-19 заболели 300 человек

Среди заболевших – 20 детей и двое медиков.
Умерло за сутки пять человек, выздоровел 281 пациент, госпитализировано 400 заболевших.
8 августа в стране провели 16 720 тестирований на коронавирус, из которых 9383 – методом ПЦР, 1424 – методом ИФА, а также 5913 экспресс-тестов на антиген.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 259 451 случай коронавируса, умерло 53 100 человек, выздоровело 2 191 202 пациента.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.