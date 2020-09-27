За сутки в Украине от COVID-19 умерло 56 человек, госпитализировано 537 – Степанов

За сутки в Украине COVID-19 заболело 195 детей и 116 медиков, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: За время пандемии в Украине заболело 198 634 человека Фото: Максим Степанов / Facebook

За прошлые сутки в Украине госпитализировано 537 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, зафиксировано 56 летальных случаев, выздоровело 1009 пациентов. Об этом на брифинге 27 сентября сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За все время пандемии в Украине заболело 198 634 человека, и них 13 080 детей и 14 499 медработников. Всего выздоровело 87 882 человека, летальных случаев – 3959", – сообщил Степанов.

За сутки в стране заболело 195 детей и 116 медиков.

В Украине пятый день подряд фиксируют более 3 тыс. случаев коронавируса: 25 сентября инфекцию подтвердили у 3833 человек (абсолютный антирекорд), 24-го – у 3565, 23-го – у 3372, 22-го – у 3497.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 25 сентября было подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.