Жительницу Николаевской области, которую подозревают в убийстве, суд отправил под ночной домашний арест

Убийство в Николаевской области произошло в ночь на 1 января в сельском Доме культуры Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook

Женщина будет находиться под ночным домашним арестом с 19.00 до 6.00 до 2 марта. Подозреваемая обязана являться по вызову правоохранителей. Ей запретили выезжать за пределы Николаевской области.

Адвокат фигурантки Оксана Балабан была против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки.

"Женщина является матерью-одиночкой, у нее двое несовершеннолетних детей. Она работает и обеспечивает своих детей сама", – пояснила Балабан.