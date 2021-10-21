"Динамо" (Львов) завоевало четвертый Суперкубок за шесть лет – президент Федерации водного поло Украины Свищев

Суперкубок в Украине разыгрывают в шестой раз Фото: Олександр Свіщов / Facebook

"В ожесточенном противостоянии за Суперкубок Украины по водному поло в 2021 году встретились чемпион Украины ВК "Динамо" (Львов) и серебряный призер национального первенства – сборная Харьковской области. Матч состоялся в Каменском в бассейне "Микомп", – сообщили в пресс-службе.

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев добавил, что в Украине необходимо воспитывать достойных соперников в этом виде спорта.

"Праздник водного поло сегодня удался. Хочу поздравить ВК "Динамо" (Львов), за 10 лет это 20-й трофей. Сейчас у нас такая картина: есть лидер – ВК "Динамо" – и еще другие команды, которые, к сожалению, слабее уровнем. Наша главная задача – воспитать достойных друг друга соперников, повышать квалификацию игроков и команд, создавать новые спортивные базы в регионах", – отметил он.

В федерации напомнили, что Суперкубок в Украине разыгрывают в шестой раз.

Результаты предыдущих поединков таковы: