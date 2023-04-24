Сборная Украины по футболу продолжит отбор на Евро 2024. УАФ получила разъяснение от Минспорта

В Минспорта отмечали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на Евро 2024, куда допустили команду Беларуси Фото: EPA

Об этом 24 апреля в Facebook проинформировал президент УАФ Андрей Павелко.

Он процитировал текст полученного письма от Министерства молодежи и спорта Украины.

"Учитывая решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя п. 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых будут участвовать и белорусские команды, – говорится в письме. – В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд для решения вопросов, связанных с дальнейшим участием в соревнованиях, должны быть задействованы требования п. 1 упомянутого приказа Минспорта".

По словам Павелко, также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро 2023 на полях Румынии и Грузии.

Сборная Украины выступает в группе С отбора на Евро 2024, команда Беларуси – в группе I, отмечается на сайте УЕФА.