Сборная Украины по футболу продолжит отбор на Евро 2024. УАФ получила разъяснение от Минспорта

Об этом 24 апреля в Facebook проинформировал президент УАФ Андрей Павелко.
Он процитировал текст полученного письма от Министерства молодежи и спорта Украины.
"Учитывая решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя п. 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых будут участвовать и белорусские команды, – говорится в письме. – В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд для решения вопросов, связанных с дальнейшим участием в соревнованиях, должны быть задействованы требования п. 1 упомянутого приказа Минспорта".
По словам Павелко, также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро 2023 на полях Румынии и Грузии.
Сборная Украины выступает в группе С отбора на Евро 2024, команда Беларуси – в группе I, отмечается на сайте УЕФА.
24 февраля 2022 года страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.
В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.
12 апреля Минспорта официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на Евро 2024, куда допустили команду Беларуси.