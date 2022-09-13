Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет еще для 4 тысяч семей

"Самыми сложными направлениями остаются авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское. Пока что без электроснабжения – 88 населенных пунктов области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – отметили в компании.

"ДТЭК Днепровские электросети" удалось возобновить электроснабжение в восьми населенных пунктах области, обесточенных из-за боевых действий. Со светом – 2793 семьи в Никопольском, Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах.

"Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские" электросети оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, как только получили разрешение на ремонт от ГСЧС и ВСУ", – сообщили в энергокомпании.

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