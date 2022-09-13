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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет еще для 4 тысяч семей

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Самыми сложными направлениями остаются авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское
Самыми сложными направлениями остаются авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское
Фото: grids.dtek.com

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 4 тысяч семей в 16 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Самыми сложными направлениями остаются авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское. Пока что без электроснабжения – 88 населенных пунктов области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – отметили в компании.

"ДТЭК Днепровские электросети" удалось возобновить электроснабжение в восьми населенных пунктах области, обесточенных из-за боевых действий. Со светом – 2793 семьи в Никопольском, Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах.

"Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские" электросети оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, как только получили разрешение на ремонт от ГСЧС и ВСУ", – сообщили в энергокомпании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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