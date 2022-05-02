"200 еженедельно". В РФ набирают "добровольцев" из каждого федерального округа, кроме Москвы – ГУР Минобороны Украины

России потребуются годы, чтобы воссоздать выведенные из строя в Украине элитные военные подразделения, считают в британской разведке Фото: EPA

Предпочтение отдается тем, кто раньше проходил военную службу.

Предполагается, что "добровольцы" должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в войне против Украины.

Кроме того, по данным украинской разведки, в РФ планируется формирование нескольких новых подразделений.

"Военное руководство РФ установило четкие "нормы набора": для Дальневосточного и Сибирского федерального округов – это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится", – подчеркнули в ГУР.

С "добровольцами" в РФ проводятся агитационные мероприятия, в частности, повторяются традиционные нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Мотивируют военных повышением материального обеспечения и льготами, рассказали в украинской разведке.

"Напомним, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения успеха в войне с Украиной", – резюмировали в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)