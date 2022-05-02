"200 еженедельно". В РФ набирают "добровольцев" из каждого федерального округа, кроме Москвы – ГУР Минобороны Украины

Предпочтение отдается тем, кто раньше проходил военную службу.
Предполагается, что "добровольцы" должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в войне против Украины.
Кроме того, по данным украинской разведки, в РФ планируется формирование нескольких новых подразделений.
"Военное руководство РФ установило четкие "нормы набора": для Дальневосточного и Сибирского федерального округов – это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится", – подчеркнули в ГУР.
С "добровольцами" в РФ проводятся агитационные мероприятия, в частности, повторяются традиционные нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Мотивируют военных повышением материального обеспечения и льготами, рассказали в украинской разведке.
"Напомним, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения успеха в войне с Украиной", – резюмировали в ГУР Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале войны в Украине (с 24 февраля) Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп (примерно 65% всей наземной боевой численности), вполне вероятно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя, сообщили 2 мая в британской разведке. РФ потребуются годы, чтобы воссоздать выведенные из строя в Украине элитные военные подразделения, считают в минобороны Великобритании.
По данным Генштаба ВСУ на 2 мая, потери личного состава российской армии в войне против Украины достигли около 23,8 тыс. военных.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".