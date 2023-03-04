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ВОЙНА В УКРАИНЕ

41% немцев считают, что Украина должна уступить территории в обмен на мир. Еще столько же – против этого – опрос

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41% немцев выступают за помощь Украине в возвращении всех оккупированных Россией территорий
41% немцев выступают за помощь Украине в возвращении всех оккупированных Россией территорий
Фото: EPA

Почти половина немцев (41%) считают, что Запад должен оказывать давление на Украину, чтобы она признала территориальные потери, если это могло бы положить конец войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса ZDF-Politbarometer, опубликованные 3 марта.

Столько же (41%) выступают за помощь Украине в возвращении всех оккупированных Россией территорий, включая Крымский полуостров.

Возможные последствия предоставления Украине тяжелого вооружения также вызывают споры среди респондентов. Для 49% опрошенных это увеличивает риск нападения России на западные государства, в то время как 45% этого не боятся.

Подавляющее большинство немцев (86%) не верят, что Китай мог бы быть нейтральным посредником в войне. Только 11% доверяют Китаю в этом вопросе.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на ДонбассеСитуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Крым, Украина, Китай, война, оккупация, соцопрос, вооружение, война России против Украины
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