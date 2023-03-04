41% немцев считают, что Украина должна уступить территории в обмен на мир. Еще столько же – против этого – опрос

41% немцев выступают за помощь Украине в возвращении всех оккупированных Россией территорий Фото: EPA

Столько же (41%) выступают за помощь Украине в возвращении всех оккупированных Россией территорий, включая Крымский полуостров.

Возможные последствия предоставления Украине тяжелого вооружения также вызывают споры среди респондентов. Для 49% опрошенных это увеличивает риск нападения России на западные государства, в то время как 45% этого не боятся.

Подавляющее большинство немцев (86%) не верят, что Китай мог бы быть нейтральным посредником в войне. Только 11% доверяют Китаю в этом вопросе.