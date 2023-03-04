41% немцев считают, что Украина должна уступить территории в обмен на мир. Еще столько же – против этого – опрос

Столько же (41%) выступают за помощь Украине в возвращении всех оккупированных Россией территорий, включая Крымский полуостров.
Возможные последствия предоставления Украине тяжелого вооружения также вызывают споры среди респондентов. Для 49% опрошенных это увеличивает риск нападения России на западные государства, в то время как 45% этого не боятся.
Подавляющее большинство немцев (86%) не верят, что Китай мог бы быть нейтральным посредником в войне. Только 11% доверяют Китаю в этом вопросе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.