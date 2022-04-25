Арестович о войне против РФ: Лукашенко сумел отпетлять, за белорусскую территорию можно больше не волноваться

Российские оккупанты вторгались в Украину в том числе с территории Беларуси Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси / Facebook

"[Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр] Лукашенко сумел отпетлять. И за белорусскую территорию можно больше не волноваться", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что "Беларусь пытались втянуть в войну очень активно".

"Лукашенко петляет как может и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка. Они рассказывают без подробностей, но общий характер: "Я не виноват, он сам ко мне пришел", – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что белорусская территория и белорусская военная инфраструктура – аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть – полностью использовались против Украины.

"Оттуда пускали ракеты, летала авиация, наступали войска. Это по определению является военной агрессией. Но мы специально не ставили этот вопрос, потому что понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют. Авиация уже давно не действует, ракетами практически не стреляют. Ну, пара эпизодических пусков была", – отметил Арестович.

По его словам, именно "белорусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть" в соседней стране.

"Я их к этому призывал, и на меня в Беларуси завели уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря призывал. Реально испортили и реально очень сильно усложнили жизнь российским войскам", – заявил Арестович.

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