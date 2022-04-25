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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович о войне против РФ: Лукашенко сумел отпетлять, за белорусскую территорию можно больше не волноваться

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Российские оккупанты вторгались в Украину в том числе с территории Беларуси
Российские оккупанты вторгались в Украину в том числе с территории Беларуси
Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси / Facebook

Россия больше не будет использовать территорию Беларуси для масштабного вторжения в Украину. Такое мнение советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил в интервью "Медузе", которое опубликовано 24 апреля.

"[Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр] Лукашенко сумел отпетлять. И за белорусскую территорию можно больше не волноваться", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что "Беларусь пытались втянуть в войну очень активно".

"Лукашенко петляет как может и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка. Они рассказывают без подробностей, но общий характер: "Я не виноват, он сам ко мне пришел", – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что белорусская территория и белорусская военная инфраструктура – аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть – полностью использовались против Украины.

"Оттуда пускали ракеты, летала авиация, наступали войска. Это по определению является военной агрессией. Но мы специально не ставили этот вопрос, потому что понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют. Авиация уже давно не действует, ракетами практически не стреляют. Ну, пара эпизодических пусков была", – отметил Арестович.

По его словам, именно "белорусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть" в соседней стране.

"Я их к этому призывал, и на меня в Беларуси завели уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря призывал. Реально испортили и реально очень сильно усложнили жизнь российским войскам", – заявил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования против Украины.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, война, партизаны, агрессия, вторжение, Алексей Арестович, советник, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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