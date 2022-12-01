Азовец Дутчак: Ты привыкаешь к авиаударам, как и привыкаешь спать во время обстрелов, когда шатает этот огромный бомбарь, как лодочку

Об этом военнослужащий "Азова" сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент) рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Бомбоубежища эти были созданы для того, чтобы пережить ядерный удар и, не знаю, удары химического оружия, наверное. Но они не были приспособлены для того, чтобы выдерживать прямые попадания ФАБ, этих огромных бомб, которые сбрасывали. И попадание ФАБ – это гарантия была того, что обрушится любое бомбоубежище", – сказал он.
Отвечая на вопрос об ощущениях человека, находящегося в помещении, на которое сбрасывают бомбы, Дутчак рассказал, что ему очень запомнился первый прилет бомбардировщиков.
"Очень запомнился первый прилет этих стратегических бомбардировщиков. А потом ты привыкаешь к этому. Естественно, нас предупреждали, что сейчас будет массированный или обстрел, или налет. Работали наши ребята из разведки в этом плане очень грамотно. Но ты понимаешь в тот же момент, что да, тебя предупредили, ты одеваешь защитную амуницию, но ты понимаешь, что, если этот бомбарь, условно, сложится, это тебя не спасет. Это такая рулетка. И ты просто сидишь и ждешь: прилетит, попадет или не попадет. Если попадет, то да. И к этому тоже привыкаешь. Как и привыкаешь просто спать во время обстрелов и когда шатает, просто как лодочку на волнах: шатает этот огромный бомбарь от попаданий. То есть, в принципе, привыкают ко всему люди, да. Только не привыкаешь к гибели своих друзей", – рассказал он.
Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.
Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.
Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре.