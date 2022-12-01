Азовец Дутчак: Ты привыкаешь к авиаударам, как и привыкаешь спать во время обстрелов, когда шатает этот огромный бомбарь, как лодочку

Об этом военнослужащий "Азова" сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент) рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Бомбоубежища эти были созданы для того, чтобы пережить ядерный удар и, не знаю, удары химического оружия, наверное. Но они не были приспособлены для того, чтобы выдерживать прямые попадания ФАБ, этих огромных бомб, которые сбрасывали. И попадание ФАБ – это гарантия была того, что обрушится любое бомбоубежище", – сказал он.

Отвечая на вопрос об ощущениях человека, находящегося в помещении, на которое сбрасывают бомбы, Дутчак рассказал, что ему очень запомнился первый прилет бомбардировщиков.

"Очень запомнился первый прилет этих стратегических бомбардировщиков. А потом ты привыкаешь к этому. Естественно, нас предупреждали, что сейчас будет массированный или обстрел, или налет. Работали наши ребята из разведки в этом плане очень грамотно. Но ты понимаешь в тот же момент, что да, тебя предупредили, ты одеваешь защитную амуницию, но ты понимаешь, что, если этот бомбарь, условно, сложится, это тебя не спасет. Это такая рулетка. И ты просто сидишь и ждешь: прилетит, попадет или не попадет. Если попадет, то да. И к этому тоже привыкаешь. Как и привыкаешь просто спать во время обстрелов и когда шатает, просто как лодочку на волнах: шатает этот огромный бомбарь от попаданий. То есть, в принципе, привыкают ко всему люди, да. Только не привыкаешь к гибели своих друзей", – рассказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube