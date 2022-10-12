Азовец Википедия: У меня на руках умерла маленькая девочка, всего за пять-семь минут. Медики даже не успели ничего сделать

"Знаете, мне запомнилась девочка, которая фактически умерла у меня на руках. В госпитале, где я находился после первого ранения. Мама с двумя дочками вышла на улицу подышать свежим воздухом, пока было тихо. Прилетел пакет "Градов", старший ребенок получил обломок, который прошел где-то в районе ключицы. Она умерла за пять-семь минут. Медики даже ничего не успели сделать. Я помогал заматывать тело. Мама в это время плакала в соседнем помещении", – сказал Жайворонок.
Он отметил, что никогда не забудет лицо погибшего ребенка.
"Я думал, что когда война закончится, найду ее могилу и принесу ей цветы. Такие странные мысли были. Но я находился в госпитале и не знал, что в городе происходит. А потом, когда вернулся в свое подразделение, я увидел полуразрушенный город. А это были первые числа марта. Представьте, что было потом!" – подчеркнул боец.
Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами. Читайте полную версию интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным советника Бойченко Петра Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек.
В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.