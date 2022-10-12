Азовец Википедия: У меня на руках умерла маленькая девочка, всего за пять-семь минут. Медики даже не успели ничего сделать

"Знаете, мне запомнилась девочка, которая фактически умерла у меня на руках. В госпитале, где я находился после первого ранения. Мама с двумя дочками вышла на улицу подышать свежим воздухом, пока было тихо. Прилетел пакет "Градов", старший ребенок получил обломок, который прошел где-то в районе ключицы. Она умерла за пять-семь минут. Медики даже ничего не успели сделать. Я помогал заматывать тело. Мама в это время плакала в соседнем помещении", – сказал Жайворонок.

Он отметил, что никогда не забудет лицо погибшего ребенка.

"Я думал, что когда война закончится, найду ее могилу и принесу ей цветы. Такие странные мысли были. Но я находился в госпитале и не знал, что в городе происходит. А потом, когда вернулся в свое подразделение, я увидел полуразрушенный город. А это были первые числа марта. Представьте, что было потом!" – подчеркнул боец.

Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами. Читайте полную версию интервью

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Видео: Олександр Присяжний / YouTube

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