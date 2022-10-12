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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Азовец Википедия: У меня на руках умерла маленькая девочка, всего за пять-семь минут. Медики даже не успели ничего сделать

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Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: ЕРА

Боец полка "Азов" Владислав Жайворонок (позывной Википедия) в интервью YouTube-проекту "Фронт Присяжного" рассказал, как в Мариуполе стал свидетелем убийства российскими оккупантами украинской девочки.

"Знаете, мне запомнилась девочка, которая фактически умерла у меня на руках. В госпитале, где я находился после первого ранения. Мама с двумя дочками вышла на улицу подышать свежим воздухом, пока было тихо. Прилетел пакет "Градов", старший ребенок получил обломок, который прошел где-то в районе ключицы. Она умерла за пять-семь минут. Медики даже ничего не успели сделать. Я помогал заматывать тело. Мама в это время плакала в соседнем помещении", – сказал Жайворонок.

Он отметил, что никогда не забудет лицо погибшего ребенка.

"Я думал, что когда война закончится, найду ее могилу и принесу ей цветы. Такие странные мысли были. Но я находился в госпитале и не знал, что в городе происходит. А потом, когда вернулся в свое подразделение, я увидел полуразрушенный город. А это были первые числа марта. Представьте, что было потом!" – подчеркнул боец.

Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Олександр Присяжний / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным советника Бойченко Петра Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек.

В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, убийство, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, ребенок, девочка, Владислав Жайворонок
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