В Мариуполе заметили передвижение военной техники с буквой Z – Андрющенко

"Фиксируем движение техники. 14.20, проспект Металлургов в районе Покрышкина. Колонна тентованных грузвиков – около семи автомобилей – в сторону центра города и на выезд в направлении Мангуша. Отметка Z", – написал Андрющенко.

По его словам, активность оккупантов похожа на попытки обойти логистические проблемы, связанные с подрывом Крымского моста.

Также Андрющенко добавил, что российская пропаганда обнародовала видео о тренировке мобилизованных из России на полигоне, который находится между хутором Бабах-Тарама Мариупольского района и селом Куликовское Бердянского района.

"Любой из военнослужащих "Азова" или других – естественно, мариупольских – воинских частей покажет, где это на карте. А базируются они в селе Юрьевка Мариупольского района, частично на бывшей базе полка "Азов" и в ряде пансионатов вдоль побережья в сторону Ялты. Русня думает, она самая умная и ее никто не видит. Это не так. Особенно после харьковского наступления – первые жители Урзуфа начали передавать полную информацию, пытаясь "переобуться" в полете. А это как раз между полигоном и базой", – написал он.