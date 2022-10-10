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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе заметили передвижение военной техники с буквой Z – Андрющенко

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Военные машины россиян двигались в сторону Мангуша
Военные машины россиян двигались в сторону Мангуша
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе 10 октября зафиксировали движение российской военной техники с отметкой Z. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Фиксируем движение техники. 14.20, проспект Металлургов в районе Покрышкина. Колонна тентованных грузвиков – около семи автомобилей – в сторону центра города и на выезд в направлении Мангуша. Отметка Z", – написал Андрющенко.

По его словам, активность оккупантов похожа на попытки обойти логистические проблемы, связанные с подрывом Крымского моста.

Также Андрющенко добавил, что российская пропаганда обнародовала видео о тренировке мобилизованных из России на полигоне, который находится между хутором Бабах-Тарама Мариупольского района и селом Куликовское Бердянского района.

"Любой из военнослужащих "Азова" или других – естественно, мариупольских – воинских частей покажет, где это на карте. А базируются они в селе Юрьевка Мариупольского района, частично на бывшей базе полка "Азов" и в ряде пансионатов вдоль побережья в сторону Ялты. Русня думает, она самая умная и ее никто не видит. Это не так. Особенно после харьковского наступления – первые жители Урзуфа начали передавать полную информацию, пытаясь "переобуться" в полете. А это как раз между полигоном и базой", – написал он.

Контекст:

8 октября в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке. По этому мосту через Крым россияне доставляют технику и боеприпасы своим военным на оккупированном юге Украины.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.

Путин поручал создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастность к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские военные. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Теги: Мариуполь, военная техника, полигон, российская агрессия, война России против Украины, Крымский мост, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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