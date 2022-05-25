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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белоцерковская: Собчак в ужасе от происходящего в Украине. После интервью с Поляковой она выбежала из комнаты и ревела

 
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Собчак после нападения России на Украину взяла интервью у Белоцерковской, оно вышло в конце апреля
Собчак после нападения России на Украину взяла интервью у Белоцерковской, оно вышло в конце апреля
Скриншот: Осторожно: Собчак / YouTube

Российская телеведущая Ксения Собчак "в абсолютном ужасе" от войны, которую Россия начала против Украины. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказала российский блогер, медиаменеджер, автор кулинарных книг Вероника (Ника) Белоцерковская.

"У нее мысли абсолютно адекватного и здорового человека. Конечно же, она в абсолютном ужасе от того, что происходит", – сказала Белоцерковская. 

Собчак после нападения РФ на Украину записала с Белоцерковской интервью. Оно вышло в конце апреля на YouTube-канале "Осторожно: Собчак". Программу снимали во Франции, где сейчас живет Белоцерковская. Во время записи программы у Белоцерковской жила ее подруга, украинская певица Оля Полякова с детьми – после начала полномасштабной российской агрессии они эвакуировались из Украины. В программе с Белоцерковской есть несколько фрагментов интервью, которое Собчак взяла у Поляковой. Украинская певица рассказала, как для нее началась война, и о том, что решение уехать за границу она приняла после того, как начали гибнуть знакомые. В частности, она вспомнила семью подруги своей старшей дочери, которую под Киевом расстреляли оккупанты. 

"Она же брала интервью у Оли. Это, к сожалению, не видно, Ксюша ревела потом... Она выбежала из комнаты [и расплакалась]", – сказала Белоцерковская. 

Блогер рассказала, что до этого интервью она с Собчак некоторое время не общалась, но реакция на войну в Украине их опять объединила. 

"Мы в определенный момент перестали с ней общаться. Я для себя решила, что для меня это не очень повезло. И то, что произошло, нас снова объединило. Меня это поразило. В принципе я увидела ту Ксюшу, которую я любила и помнила. Такую эмпатичную, сопереживающую, показывающую глубокие человеческие реакции", – сказала Белоцерковская. 

"Она сопереживает Украине, вы считаете?" – уточнил Гордон. 

Блогер ответила, что Собчак "сопереживает людской беде".

"Все же мы прекрасно знаем, что человек когда плачет? Когда он себя жалеет. "Бедные мы, бедные! Как мы все в этом оказались?" Это, наверное, что-то из этой серии", – считает Белоцерковская.  

По ее мнению, в публичной плоскости Собчак по теме войны пытается усидеть на двух стульях, но рано или поздно ей придется делать выбор. 

"Вы не забывайте, что Ксюша очень свободолюбива. Я совершенно не представляю, как она будет дальше. Понятно, что ее сиденье сейчас на двух стульях... Рано или поздно от одного стула придется отказаться... У нее будет тяжелый выбор, посмотрим, что произойдет", – сказала блогер. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Собчак за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину утверждала, что война "вряд ли случится", и жаловалась, что из-за подобных новостей ее "финансовое и душевное здоровье может покачнуться". В середине февраля она записала обращения к Гордону, в котором обвинила его в "гражданском пафосе", – такой была реакция ведущей на заявления украинского журналиста по поводу возможного вторжения РФ в Украину. За два дня до нападения России, когда Москва признала "независимыми республиками" территории Украины на востоке, подконтрольные террористическим группировкам "ДНР" и "ЛНР", Собчак заявила, что теперь "горячая глобальная война с участием России еще менее вероятна"

С 24 февраля Собчак в своем Telegram-канале регулярно размещает новости о войне. В день нападения она не осудила действия России, отметила, что "теперь будет верить только в самые худшие сценарии", а 26 февраля написала, что "неправильно проклинать, ненавидеть, обвинять". "Это то, к чему подталкивает любой конфликт. Без ненависти нет топлива", – заявила ведущая.

1 марта она опубликовала более расширенный пост, который касался положения россиян после введенных из-за агрессии санкций. "Паника еще никому не помогала, поэтому ее надо давить на корню... Да, страшно. Да, неизвестность. Но от нас ничего не зависит, а значит, надо просто ждать и жить, – написала Собчак. – Да, санкций много и сегодня они были явно не последние, и все они были запланированы. Но все наверху говорят, что они были продуманы до начала сами понимаете чего, конкретно в этом я склонна верить власти, что какую-то соломку она все-таки подстелила". 

Полякова рассказала, что во время общения ей показалось, что Собчак "посредине". "Собчак все знает об Украине и настроена, как большинство думающих людей в России, – в частных разговорах поддерживает, – сказала певица. – Она посредине. Для нее это остро необходимо, чтобы иметь возможность работать".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Ксения Собчак, российская агрессия, война России против Украины, Оля Полякова, Вероника Белоцерковская
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