Белоцерковская: Собчак в ужасе от происходящего в Украине. После интервью с Поляковой она выбежала из комнаты и ревела

"У нее мысли абсолютно адекватного и здорового человека. Конечно же, она в абсолютном ужасе от того, что происходит", – сказала Белоцерковская.

Собчак после нападения РФ на Украину записала с Белоцерковской интервью. Оно вышло в конце апреля на YouTube-канале "Осторожно: Собчак". Программу снимали во Франции, где сейчас живет Белоцерковская. Во время записи программы у Белоцерковской жила ее подруга, украинская певица Оля Полякова с детьми – после начала полномасштабной российской агрессии они эвакуировались из Украины. В программе с Белоцерковской есть несколько фрагментов интервью, которое Собчак взяла у Поляковой. Украинская певица рассказала, как для нее началась война, и о том, что решение уехать за границу она приняла после того, как начали гибнуть знакомые. В частности, она вспомнила семью подруги своей старшей дочери, которую под Киевом расстреляли оккупанты.

"Она же брала интервью у Оли. Это, к сожалению, не видно, Ксюша ревела потом... Она выбежала из комнаты [и расплакалась]", – сказала Белоцерковская.

Блогер рассказала, что до этого интервью она с Собчак некоторое время не общалась, но реакция на войну в Украине их опять объединила.

"Мы в определенный момент перестали с ней общаться. Я для себя решила, что для меня это не очень повезло. И то, что произошло, нас снова объединило. Меня это поразило. В принципе я увидела ту Ксюшу, которую я любила и помнила. Такую эмпатичную, сопереживающую, показывающую глубокие человеческие реакции", – сказала Белоцерковская.

"Она сопереживает Украине, вы считаете?" – уточнил Гордон.

Блогер ответила, что Собчак "сопереживает людской беде".

"Все же мы прекрасно знаем, что человек когда плачет? Когда он себя жалеет. "Бедные мы, бедные! Как мы все в этом оказались?" Это, наверное, что-то из этой серии", – считает Белоцерковская.

По ее мнению, в публичной плоскости Собчак по теме войны пытается усидеть на двух стульях, но рано или поздно ей придется делать выбор.

"Вы не забывайте, что Ксюша очень свободолюбива. Я совершенно не представляю, как она будет дальше. Понятно, что ее сиденье сейчас на двух стульях... Рано или поздно от одного стула придется отказаться... У нее будет тяжелый выбор, посмотрим, что произойдет", – сказала блогер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube