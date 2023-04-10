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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Беру трубку, Залужный говорит: "Алексей Юрьевич, они напали". Резников рассказал про свой первый день полномасштабного вторжения

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Резников о работе Залужного 24 февраля 2022-го: Много мата, конечно, было включено в команды. Когда шла команда "Стреляй!", то она звучала немного другими словами
Резников о работе Залужного 24 февраля 2022-го: Много мата, конечно, было включено в команды. Когда шла команда "Стреляй!", то она звучала немного другими словами
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Алексей Резников 24 февраля 2022 года собирался самолетом везти трех министров иностранных дел стран Балтии на Донбасс. Об этом он рассказал в опубликованном 10 апреля 2023 года подкасте "Украинской правды".

"У меня стоял телефон на алярм на 6.00, потому что накануне прилетели три министра иностранных дел дружественных нам Латвии, Литвы и Эстонии и Дима Кулеба (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "ГОРДОН") попросил меня свозить их на Донбасс. Я заказал наш транспортный самолет, поставили его на вылет из Жулян, чтобы было удобно нашим коллегам. И мы думали, что в 8.00 вылетаем, прилетаем в Краматорск и там делаем им проезд по войскам", – рассказал о своих планах Резников. 

Вместо этого утром, в начале пятого, ему позвонил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

"Ну, я беру трубку, вижу, что Залужный. Слушаю. Он говорит: "Алексей Юрьевич, они напали". Коротко очень все… Мы до этого все это просчитывали, поэтому этой фразы мне было достаточно, чтобы понять, что это реально нападение. Я говорю: "Понял, буду через 20 минут", – поделился министр.

По его словам, возле здания Минобороны Украины в 5.00 в тот день дежурные были уже не просто в форме, а в бронежилетах, шлемах и с автоматами. Вокруг здания начали возводить укрепления, боевые позиции.

В то же время внутри, вспоминает Резников, сначала создавалось впечатление, что ничего особенного не произошло, просто рабочий день начался в 4.00.

В приемной Залужного, как всегда, сидели военные, в кабинете главком со своими заместителями, как обычно, обсуждали какие-то военные действия – только уже не учения, а противостояние реальному полномасштабному вторжению. Сам Залужный принимал доклады командиров на разных направлениях и управлял войсками с помощью всех средств  специальная военная связь, защищенные телефоны, обычные мессенджеры. 

"Была большая активизация, но в моей памяти не запечатлелось какого-то особого изменения, которое бы с Залужным произошло. Он был сфокусирован и собран всегда с тех пор, как я с ним познакомился. Поэтому он таким и оставался. Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело... Ну, правда, много мата, конечно, было включено в команды. Когда шла команда "Стреляй!", то она звучала немного другими словами", –  отметил Резников. 

По его словам, президент тогда тоже был "абсолютно собран". 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. По данным СБУ, изначально президент страны-агрессора рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью – из части Херсонской, Харьковской и Николаевской, сейчас основные бои идут на востоке страны.

Теги: Генштаб ВСУ, Министерство обороны Украины, страны Балтии, Алексей Резников, вторжение, Минобороны, война России против Украины, Валерий Залужный
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