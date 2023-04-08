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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный поговорил с начальником Генштаба Франции о ситуации на фронте и военной поддержке

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Буркхард заверил украинского коллегу в продолжении поддержки Франции
Буркхард заверил украинского коллегу в продолжении поддержки Франции
Фото: Chef d'état-major des armées / Twitter

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 8 апреля провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Франции генералом Тьерри Буркхардом. Об этом французский военачальник сообщил в Twitter.

По словам Буркхарда, разговор с Залужным был "плодотворным".

"Я выслушал его анализ ситуации на фронте. Я заверил его в нашей постоянной поддержке путем поставок и обучения, которые армия Франции предоставляет Вооруженным силам Украины",  написал начальник Генштаба Франции.

В украинском Генштабе разговор пока не прокомментировали. 

Контекст:

По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ CAESAR, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24

4 января 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion. Он был первым, кто заявил о поставке Украине танков западного образца. В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что они уже прибыли в Украину

Кроме того, Великобритания и Франция в марте договорились организовать совместное обучение украинских морских пехотинцев.

Теги: Франция, военная помощь, война России против Украины, Валерий Залужный
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