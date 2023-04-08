Залужный поговорил с начальником Генштаба Франции о ситуации на фронте и военной поддержке

По словам Буркхарда, разговор с Залужным был "плодотворным".
"Я выслушал его анализ ситуации на фронте. Я заверил его в нашей постоянной поддержке путем поставок и обучения, которые армия Франции предоставляет Вооруженным силам Украины", – написал начальник Генштаба Франции.
Entretien téléphonique fructueux avec mon homologue * le général Valerii Zaluzhnyi. J’ai écouté son analyse de la situation sur le front. Je l’ai assuré de la poursuite de notre soutien par les cessions et les formations que les armées * fournissent aux Forces Armées Ukrainiennes pic.twitter.com/8rpg6wUGL7— Chef d'état-major des armées (@CEMA_FR) April 8, 2023
В украинском Генштабе разговор пока не прокомментировали.
По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ CAESAR, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.
4 января 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion. Он был первым, кто заявил о поставке Украине танков западного образца. В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что они уже прибыли в Украину.
Кроме того, Великобритания и Франция в марте договорились организовать совместное обучение украинских морских пехотинцев.