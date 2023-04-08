Залужный поговорил с начальником Генштаба Франции о ситуации на фронте и военной поддержке

По словам Буркхарда, разговор с Залужным был "плодотворным".

"Я выслушал его анализ ситуации на фронте. Я заверил его в нашей постоянной поддержке путем поставок и обучения, которые армия Франции предоставляет Вооруженным силам Украины", – написал начальник Генштаба Франции.

Entretien téléphonique fructueux avec mon homologue * le général Valerii Zaluzhnyi. J’ai écouté son analyse de la situation sur le front. Je l’ai assuré de la poursuite de notre soutien par les cessions et les formations que les armées * fournissent aux Forces Armées Ukrainiennes pic.twitter.com/8rpg6wUGL7 — Chef d'état-major des armées (@CEMA_FR) April 8, 2023

В украинском Генштабе разговор пока не прокомментировали.