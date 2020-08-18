Боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

17 августа представители незаконных вооруженных формирований совершили один провокационный обстрел вблизи Водяного и занимались инженерным оборудованием позиций в сторону подразделений украинских военных, что является нарушением. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

После полуночи на всех участках фронта сохраняется режим тишины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксировали огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", – говорится в сообщении.

Кроме того, представители незаконных вооруженных формирований проводили инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от Водяного с направления временно оккупированной Ужовки.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами, отметили в штабе.

После полуночи на всех участках фронта сохраняется режим тишины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа 22 июля 2020 года согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.