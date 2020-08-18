ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

17 августа представители незаконных вооруженных формирований совершили один провокационный обстрел вблизи Водяного и занимались инженерным оборудованием позиций в сторону подразделений украинских военных, что является нарушением. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После полуночи на всех участках фронта сохраняется режим тишины
После полуночи на всех участках фронта сохраняется режим тишины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксировали огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", – говорится в сообщении.

Кроме того, представители незаконных вооруженных формирований проводили инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от Водяного с направления временно оккупированной Ужовки.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами, отметили в штабе. 

После полуночи на всех участках фронта сохраняется режим тишины. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/925361711289779

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа 22 июля 2020 года согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Теги: Украина, Донбасс, провокации, боевики, перемирие, Водяное, обстрелы, война на Донбассе, режим тишины, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Я, "Побєда" і Берлін". В день рождения Кузьмы во Львове начали снимать фильм по мотивам его повести
"Я, "Побєда" і Берлін". В день рождения Кузьмы во Львове начали снимать фильм по мотивам его повести
"Анжуля западает на фейковых мореманов". Кричевский показал фото с женой
"Анжуля западает на фейковых мореманов". Кричевский показал фото с женой
"Птенчики". Жена Monatik показала подросших сыновей
"Птенчики". Жена Monatik показала подросших сыновей
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Танцы со звездами"
  Money Power Glory. The Weeknd и Лана Дель Рэй презентовали песню. Аудио
  Money Power Glory. The Weeknd и Лана Дель Рэй презентовали песню. Аудио
"Love. Peace. Kuzma". Шуров в день рождения Кузьмы встретился с его женой и дочерью
"Love. Peace. Kuzma". Шуров в день рождения Кузьмы встретился с его женой и дочерью
"Паша тебя терпеть не мог!" Экс-жена Павлика обратилась к его новой супруге
"Паша тебя терпеть не мог!" Экс-жена Павлика обратилась к его новой супруге
"Хочу поделиться счастьем". Тодоренко научила сына говорить "волшебные" слова.
"Хочу поделиться счастьем". Тодоренко научила сына говорить "волшебные" слова.
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
"Многодетные мамы становятся соблазнительнее". Бабкина засветила тело в нюдовом боди
"Многодетные мамы становятся соблазнительнее". Бабкина засветила тело в нюдовом боди
"Мир перевернулся от осознания, скольких я могла заразить". Зюбина показала результаты теста на коронавирус
"Мир перевернулся от осознания, скольких я могла заразить". Зюбина показала результаты теста на коронавирус
Ефросинина показала семейный отдых на яхте
Ефросинина показала семейный отдых на яхте
  Levitating. Дуа Липа и Мисси Эллиотт выпустили клип на ремикс, вдохновленный Мадонной. Видео
  Levitating. Дуа Липа и Мисси Эллиотт выпустили клип на ремикс, вдохновленный Мадонной. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS