Боевики на Донбассе начали устанавливать на своих позициях макеты военной техники – украинская разведка

"Российские оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. Противник восстанавливает уже имеющиеся и оборудует новые позиции, в том числе ложные – с использованием макетов техники и вооружения. В то же время оккупанты активизировали инженерные работы и минирование участков местности в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, боевики расширяют места для размещения техники и вооружения и устанавливает вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин ПФМ-1, ПОМ-2, ПМН-2, МОП-50, ОЗМ-72, запрещенных международными конвенциями.