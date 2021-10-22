Боевики на Донбассе начали устанавливать на своих позициях макеты военной техники – украинская разведка

"Российские оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. Противник восстанавливает уже имеющиеся и оборудует новые позиции, в том числе ложные – с использованием макетов техники и вооружения. В то же время оккупанты активизировали инженерные работы и минирование участков местности в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, боевики расширяют места для размещения техники и вооружения и устанавливает вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин ПФМ-1, ПОМ-2, ПМН-2, МОП-50, ОЗМ-72, запрещенных международными конвенциями.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.