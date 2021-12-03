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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь
Украинские военные открывали ответный огонь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе 3 декабря в результате обстрела со стороны боевиков ранен украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщил штаб операции Объединенных сил.

С начала суток вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня – трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Красногоровки Донецкой области боевики вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского Луганской области российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской (Луганская область) боевики дважды вели обстрел, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцево Донецкой области оккупационные войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной Луганской области – стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пострадавшему военнослужащему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1250985945394019

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, оккупация, боевики, Станица Луганская, Красногоровка, Попасная, Крымское, Зайцево, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, войска, ООС
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