Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

С начала суток вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня – трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Красногоровки Донецкой области боевики вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского Луганской области российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской (Луганская область) боевики дважды вели обстрел, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцево Донецкой области оккупационные войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной Луганской области – стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пострадавшему военнослужащему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.