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Оккупационные войска на Донбассе начали новый период оперативной и боевой подготовки – украинская разведка

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По данным украинской разведки, оккупанты отрабатывают вопросы приведения 1-го и 2-го армейских корпусов в высшие степени боевой готовности
По данным украинской разведки, оккупанты отрабатывают вопросы приведения 1-го и 2-го армейских корпусов в высшие степени боевой готовности
Фото: depositphotos.com

Оккупационные войска на Донбассе начали новый период оперативной и боевой подготовки. Об этом 3 декабря в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В вооруженных силах РФ, в том числе в оперативной группировке российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, с 1 декабря начат новый период оперативной и боевой подготовки", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, оккупанты отрабатывают вопросы приведения соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов в высшие степени боевой готовности.

"В то же время на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил", – отметили в Минобороны.

Ход боевой подготовки оккупационных войск контролируют представители штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2261994033942306

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, Минобороны, война на Донбассе
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