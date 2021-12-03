Оккупационные войска на Донбассе начали новый период оперативной и боевой подготовки – украинская разведка

"В вооруженных силах РФ, в том числе в оперативной группировке российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, с 1 декабря начат новый период оперативной и боевой подготовки", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, оккупанты отрабатывают вопросы приведения соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов в высшие степени боевой готовности.

"В то же время на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил", – отметили в Минобороны.

Ход боевой подготовки оккупационных войск контролируют представители штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.