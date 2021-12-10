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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь, двое украинских военных ранены

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Украинские военные открывали ответный огонь
Украинские военные открывали ответный огонь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 9 декабря, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В направлении Шумов Донецкой области вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новомихайловки Донецкой области оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Причепиловки Луганской области боевики открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы разных систем.

Недалеко от Пивденного Донецкой области оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской Луганской области наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого тяжелое, другого – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 10 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1255123414980272

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: боевики, Станица Луганская, обстрелы, Шумы, война в Украине, Новомихайловка, война на Донбассе, Пивденное, ООС, Причепиловка
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