Более 70% украинцев считают, что людей в Украине больше всего объединяет вера в победу в войне против России – опрос

48,1% опрошенных думают, что украинское общество объединяет вера в лучшее будущее, 35,9% – патриотические чувства, 31,2% – желание совместно преодолеть трудности жизни.

Также респонденты называли такие факторы, объединяющие украинцев: ощущение потери нормальной жизни (27,5%), семейные и товарищеские отношения (23,7%), страх перед будущим (14,5%), язык общения (12,8%), недовольство властью (4,2%), религия (4,1%), этническая принадлежность (3,9%) и политические взгляды (3,7%).

Опрос проводился с 5-го по 12 августа среди граждан в возрасте 18 лет и старше. Всего опрошено 2024 респондента методом лицом к лицу в 112 населенных пунктах, которые контролируются правительством Украины и где не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.