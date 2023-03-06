ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы на передовой получили от "Стального фронта" 17 широкоформатных мониторов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Особенно полезной техника будет для военнослужащих, работающих с системой ситуационной осведомленности Delta, отметили в компании
Особенно полезной техника будет для военнослужащих, работающих с системой ситуационной осведомленности Delta, отметили в компании
Фото: metinvest.media

Бойцы на передовой получили 17 широкоформатных мониторов, на которых отображаются цифровые карты текущей боевой ситуации. Мониторы передала компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". Об этом 2 марта сообщили в Facebook компании.

"Современные технологии помогают ВСУ побеждать оккупантов. А "Метинвест" делает все, чтобы у наших защитников было необходимое оборудование. Недавно компания приобрела и передала армии 17 широкоформатных мониторов", – говорится в сообщении.

На мониторах будут отображаться цифровые карты текущей ситуации на передовой, дающие защитникам четкое представление о тактической и оперативной ситуации на поле боя. Особенно полезной техника будет для военнослужащих, работающих с системой ситуационной осведомленности Delta, отметили в компании.

Контекст:

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия. Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для военных и мирных жителей.

В "Метинвесте" сообщили, что недавно передали 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow военнослужащим ГУР. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.

В феврале компания "Метинвест" также передала украинским военнослужащим очередную партию помощи – 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний бизнесмена достигла 5 млрд грн.

Теги: военные, военная помощь, Метинвест, помощь, технологии, война России против Украины, военнослужащий, тепловизор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть G
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Галина ГРИШИНА
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон
Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон
Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III
Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III
Галина ГРИШИНА
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад
Галина ГРИШИНА
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (67689)
2
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (50903)
3
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию (29172)
4
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (26400)
5
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (25996)
6
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео (8842)
7
"Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей (8733)
8
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео (8697)
 
 
 
 