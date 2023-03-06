Бойцы на передовой получили от "Стального фронта" 17 широкоформатных мониторов

Особенно полезной техника будет для военнослужащих, работающих с системой ситуационной осведомленности Delta, отметили в компании Фото: metinvest.media

"Современные технологии помогают ВСУ побеждать оккупантов. А "Метинвест" делает все, чтобы у наших защитников было необходимое оборудование. Недавно компания приобрела и передала армии 17 широкоформатных мониторов", – говорится в сообщении.

На мониторах будут отображаться цифровые карты текущей ситуации на передовой, дающие защитникам четкое представление о тактической и оперативной ситуации на поле боя. Особенно полезной техника будет для военнослужащих, работающих с системой ситуационной осведомленности Delta, отметили в компании.