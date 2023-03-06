Бойцы на передовой получили от "Стального фронта" 17 широкоформатных мониторов

"Современные технологии помогают ВСУ побеждать оккупантов. А "Метинвест" делает все, чтобы у наших защитников было необходимое оборудование. Недавно компания приобрела и передала армии 17 широкоформатных мониторов", – говорится в сообщении.
На мониторах будут отображаться цифровые карты текущей ситуации на передовой, дающие защитникам четкое представление о тактической и оперативной ситуации на поле боя. Особенно полезной техника будет для военнослужащих, работающих с системой ситуационной осведомленности Delta, отметили в компании.
"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия. Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для военных и мирных жителей.
В "Метинвесте" сообщили, что недавно передали 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow военнослужащим ГУР. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.
В феврале компания "Метинвест" также передала украинским военнослужащим очередную партию помощи – 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.
"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний бизнесмена достигла 5 млрд грн.