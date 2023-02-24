Бойцы Нацгвардии ликвидировали роту российских оккупантов возле Кременной – Гайдай

"Вчера оккупанты пытались наступать тремя ротами в районе Кременной. Атака врага провалилась, одна рота россиян погибла, а это около 70 солдат", – сказал глава ОВА.

Количество раненых российских захватчиков устанавливается.

"В Белогоровке ситуация стабильная. На сватовском направлении после недавней неудачной атаки россиян тоже более-менее спокойно", – добавил Гайдай.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

15 февраля Гайдай сообщил, что в Луганской области – "мощное обострение", особенно – в направлении Белогоровки и Кременной.