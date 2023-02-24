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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы Нацгвардии ликвидировали роту российских оккупантов возле Кременной – Гайдай

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По словам Гайдая, вчера оккупанты пытались наступать тремя ротами в районе Кременной
По словам Гайдая, вчера оккупанты пытались наступать тремя ротами в районе Кременной
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Бойцы Нацгвардии Украины ликвидировали роту российских оккупантов в направлении Кременной. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал 24 февраля в эфире единого телемарафона, фрагмент видео в Telegram опубликовала пресс-служба ОВА.

"Вчера оккупанты пытались наступать тремя ротами в районе Кременной. Атака врага провалилась, одна рота россиян погибла, а это около 70 солдат", – сказал глава ОВА.

Количество раненых российских захватчиков устанавливается.

"В Белогоровке ситуация стабильная. На сватовском направлении после недавней неудачной атаки россиян тоже более-менее спокойно", – добавил Гайдай.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 

15 февраля Гайдай сообщил, что в Луганской области – "мощное обострение", особенно – в направлении Белогоровки и Кременной.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Сватово, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Кременная, Белогоровка
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