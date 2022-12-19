Бывшая глава МИД Австрии опубликовала в Twitter фото зимней Москвы, глава МИД Польши ответил ей снимками из Киева

"Москва + снег = красота", – написала она.

17 декабря на ее публикацию отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ответ он опубликовал фото из Киева и Харькова.

"Снег, темнота, война. Киев и Харьков", – подписал кадры Моравецкий.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го, 10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике тяжелая.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%, сообщил 19 декабря мер столицы Виталий Кличко

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.