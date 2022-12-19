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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывшая глава МИД Австрии опубликовала в Twitter фото зимней Москвы, глава МИД Польши ответил ей снимками из Киева

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Дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50% Кличко
Дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50% – Кличко
Фото: EPA

Экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 14 декабря опубликовала в Twitter фото заснеженной и украшенной Москвы.

"Москва + снег = красота", – написала она. 

17 декабря на ее публикацию отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ответ он опубликовал фото из Киева и Харькова. 

"Снег, темнота, война. Киев и Харьков", – подписал кадры Моравецкий.


Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике тяжелая.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции

Дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%, сообщил 19 декабря мер столицы Виталий Кличко

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, Украина, Харьков, Австрия, война, энергетика, МИД Польши, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, МИД Австрии, Матеуш Моравецкий, энергосистема
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