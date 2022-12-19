Бывшая глава МИД Австрии опубликовала в Twitter фото зимней Москвы, глава МИД Польши ответил ей снимками из Киева

"Москва + снег = красота", – написала она.
Moscow + Snow = Beauty pic.twitter.com/TXcsQtDme9— Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) December 14, 2022
17 декабря на ее публикацию отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ответ он опубликовал фото из Киева и Харькова.
"Снег, темнота, война. Киев и Харьков", – подписал кадры Моравецкий.
Snow, darkness, war.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 17, 2022
Kiyv and Kharkiv https://t.co/bgDOA98JEP pic.twitter.com/BpUSjVSZQs
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го, 10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике тяжелая.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%, сообщил 19 декабря мер столицы Виталий Кличко
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.