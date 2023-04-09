"Царь-колокол, царь-пушка, столь же бесполезный царь-окоп". Минобороны Украины потроллило оккупантов

"Треснувший при отливке царь-колокол, так ни разу и не выстрелившая царь-пушка, а теперь столь же бесполезный 70-километровый царь-окоп, выкопанный россиянами в Запорожской области, – это ли не уникальные черты российской цивилизации, о которых так любит говорить [президент РФ Владимир] Путин?" – сказано в твите.

The Tsar Bell that cracked during its casting, the Tsar Cannon that never fired, and now the equally useless 70-kilometer-long Tsar Trench dug by the russians in the Zaporizhzhia region - are these not the unique features of russian civilization that putin likes to talk about? — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

8 апреля Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках укрепрайон оккупантов, представляющий собой непрерывный 70-километровый окоп. Он пролегает от поселка Семеновка, который находится в девяти километрах от Мелитополя Запорожской области, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Журналисты выяснили по снимкам спутника Sentinel-2, что россияне начали рыть окоп еще в начале сентября 2022 года, завершив работы к 18 октября.