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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Частично свободны". В Госдепартаменте США проанализировали украинские СМИ

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Телемарафон "Єдині новини" объединил шесть телеканалов
Телемарафон "Єдині новини" объединил шесть телеканалов
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину украинские СМИ, как независимые, так и государственные, периодически прибегали к самоцензуре, когда освещали материалы, которые общественность могла счесть недостаточно патриотичными или которые Россия могла использовать в пропагандистских целях. Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США по соблюдению прав человека.

"Конституция и закон предусматривают свободу слова, в том числе для прессы и других средств массовой информации, но власти [Украины] не всегда соблюдали эти права. Президент [Украины Владимир] Зеленский подписал 24 февраля [2022 года] указ о введении военного положения после полномасштабного вторжения России в Украину, что допускает дальнейшие ограничения в отношении СМИ", – сказано в докладе.

В Госдепе отметили, что украинское правительство запрещало, блокировало или налагало санкции на средства массовой информации и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или выражали позиции, которые власти считали подрывающими суверенитет и территориальную целостность страны.

Неправительственная организация Freedom House оценила украинские СМИ как "частично свободные", сказано в докладе.

"Независимые СМИ и новостные интернет-сайты были активны и выражали широкий спектр мнений, но правительство предприняло некоторые действия по ограничению СМИ и свободы слова, как сообщается, для противодействия российской дезинформации и решения других проблем безопасности в военное время", – сказано в докладе.

Телемарафон "Єдині новини"

В американском правительстве считают, что стартовавший весной 2022 года общенациональный телемарафон "Єдині новини" усилил контроль правительства над вещанием. Такие же мнения в течение года озвучивали некоторые политики и эксперты, говорится в докладе.

Телемарафон объединил шесть телеканалов. В него входят ICTV, "Iнтер", "1+1", "Ми – Україна", НСТУ и "Рада". В то же время ТВ-СМИ, считающиеся связанными с оппозиционными партиями, в том числе "5 канал", "Прямий" и "Еспресо" не были приглашены в марафон. Теперь они работают только в интернете, а это "своеобразная" цензура, заявили в американском правительстве.

В Госдепе считают, что региональные общественные вещатели также находятся "под давлением", поскольку власть требует от них "координации и поддержки государственной политики".

Онлайн-СМИ

"Были случаи, когда правительство подвергало цензуре онлайн-контент, в основном под предлогом национальной безопасности в военное время. Правоохранительные органы иногда контролировали интернет без соответствующих юридических полномочий и предпринимали серьезные шаги для блокировки доступа к веб-сайтам, как сообщается, из соображений безопасности", – сказано в отчете.

В Госдепе также отметили, что на веб-сайте "Миротворец" размещена база данных с личной информацией журналистов и общественных деятелей, чьи заявления и действия "были признаны непатриотичными".

Также есть информация о нападениях на журналистов, сообщавших о коррупции, сказано в докладе.

Теги: СМИ, интернет, Украина, журналисты, война России против Украины, безопасность, медиа
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