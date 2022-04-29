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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Честно сказать, Россия конкретно стухает". Российский оккупант рассказал о забитых "битком" ангарах с "грузом 200"

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По словам оккупанта, дагестанцы и чеченцы "вообще бегут со словами, что это не их война"
По словам оккупанта, дагестанцы и чеченцы "вообще бегут со словами, что это не их война"
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Российские оккупанты несут существенные потери в живой силе, а ангары противника с "грузом 200" забиты "битком". Об этом свидетельствует опубликованный Службой безопасности Украины перехват разговора российского военного.

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Знаешь, сколько здесь?.. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по пять-шесть стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – говорит оккупант своему знакомому.

По его словам, "тут идет беспредел".

"Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем", – сказал военный.

Он утверждает, что в его роте из 67 оккупантов в живых остались только 10. При этом дагестанцы и чеченцы "вообще бегут со словами, что это не их война".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/2817041035262743/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 23 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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