"Честно сказать, Россия конкретно стухает". Российский оккупант рассказал о забитых "битком" ангарах с "грузом 200"

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Знаешь, сколько здесь?.. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по пять-шесть стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – говорит оккупант своему знакомому.
По его словам, "тут идет беспредел".
"Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем", – сказал военный.
Он утверждает, что в его роте из 67 оккупантов в живых остались только 10. При этом дагестанцы и чеченцы "вообще бегут со словами, что это не их война".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 23 тыс. человек.