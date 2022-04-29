"Честно сказать, Россия конкретно стухает". Российский оккупант рассказал о забитых "битком" ангарах с "грузом 200"

По словам оккупанта, дагестанцы и чеченцы "вообще бегут со словами, что это не их война" Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Знаешь, сколько здесь?.. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по пять-шесть стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – говорит оккупант своему знакомому.

По его словам, "тут идет беспредел".

"Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем", – сказал военный.

Он утверждает, что в его роте из 67 оккупантов в живых остались только 10. При этом дагестанцы и чеченцы "вообще бегут со словами, что это не их война".

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