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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре жителя Мариуполя подорвались при расчистке территории комбината имени Ильича – горсовет

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В горсовете подчеркнули, что взрывоопасные предметы в Мариуполе находятся везде
В горсовете подчеркнули, что взрывоопасные предметы в Мариуполе находятся везде
Фото: ЕРА

Четыре жителя оккупированного Россией Мариуполя Донецкой области подорвались при расчистке территории на металлургическом комбинате имени Ильича. Об этом 9 сентября в Telegram сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Оккупированный Мариуполь остается опасным местом для жизни. Взрывоопасные предметы находятся везде – не только на предприятиях, но и в парках, и на детских площадках. Рашисты посылают разбирать разрушенные ими предприятия не своих специалистов, а обычных мариупольцев", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что это демонстрирует отношение российских захватчиков к жителям города, "которых рассматривают только как дешевую рабочую силу и очередное "пушечное мясо".

"Не работайте на оккупантов! Пусть сами рискуют своими жизнями!" – призвали в горсовете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.

По данным советника мэра города Петра Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты
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