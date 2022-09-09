Четыре жителя Мариуполя подорвались при расчистке территории комбината имени Ильича – горсовет

"Оккупированный Мариуполь остается опасным местом для жизни. Взрывоопасные предметы находятся везде – не только на предприятиях, но и в парках, и на детских площадках. Рашисты посылают разбирать разрушенные ими предприятия не своих специалистов, а обычных мариупольцев", – говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что это демонстрирует отношение российских захватчиков к жителям города, "которых рассматривают только как дешевую рабочую силу и очередное "пушечное мясо".
"Не работайте на оккупантов! Пусть сами рискуют своими жизнями!" – призвали в горсовете.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.
По данным советника мэра города Петра Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.