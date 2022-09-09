Четыре жителя Мариуполя подорвались при расчистке территории комбината имени Ильича – горсовет

В горсовете подчеркнули, что взрывоопасные предметы в Мариуполе находятся везде Фото: ЕРА

"Оккупированный Мариуполь остается опасным местом для жизни. Взрывоопасные предметы находятся везде – не только на предприятиях, но и в парках, и на детских площадках. Рашисты посылают разбирать разрушенные ими предприятия не своих специалистов, а обычных мариупольцев", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что это демонстрирует отношение российских захватчиков к жителям города, "которых рассматривают только как дешевую рабочую силу и очередное "пушечное мясо".

"Не работайте на оккупантов! Пусть сами рискуют своими жизнями!" – призвали в горсовете.

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