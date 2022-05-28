Данилов ответил на вопрос, что нужно сделать в Украине после победы над российскими оккупантами

"Сегодня у нас очень сложная ситуация, когда очень много молодых людей, женщин, детей уехали за границу. Наша задача – сделать такие условия, чтобы все они вернулись и люди рожали – рожали наших граждан, которые будут строить нашу страну. Очень важная вещь", – сказал он.
Секретарь СНБО отметил, что хочет, чтобы Украина "была крепкой, независимой, цветущей и здесь было очень много детишек, потому что дети – это наше будущее".
"То, что сегодня им приходится такая судьба, – это очень страшно. Мне как деду, у которого девять внуков, очень больно на это смотреть, потому что дети – это наше будущее. Чем больше у нас будет детишек, тем лучше у нас будет будущее. Нам нужно это понимать", – объяснил Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. По данным Государственной пограничной службы Украины на 24 мая, за эти месяцы на выезд из страны оформили 4,8 млн человек.
Только школьников из Украины выехало почти 672 тыс., говорил 27 мая министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова 12 мая говорила, что Украину может ждать демографический кризис из-за отъезда женщин из страны.