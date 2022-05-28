Данилов ответил на вопрос, что нужно сделать в Украине после победы над российскими оккупантами

"Сегодня у нас очень сложная ситуация, когда очень много молодых людей, женщин, детей уехали за границу. Наша задача – сделать такие условия, чтобы все они вернулись и люди рожали – рожали наших граждан, которые будут строить нашу страну. Очень важная вещь", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что хочет, чтобы Украина "была крепкой, независимой, цветущей и здесь было очень много детишек, потому что дети – это наше будущее".

"То, что сегодня им приходится такая судьба, – это очень страшно. Мне как деду, у которого девять внуков, очень больно на это смотреть, потому что дети – это наше будущее. Чем больше у нас будет детишек, тем лучше у нас будет будущее. Нам нужно это понимать", – объяснил Данилов.

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