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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов ответил Путину относительно переговоров с боевиками "ЛДНР": Все решения принимаются только в Москве

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Данилов: Мы не можем вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности
Данилов: Мы не можем вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности
Фото: rnbo.gov.ua

Украина готова вести переговоры для установления мира на Донбассе только с Россией, переговоры с людьми, которые ничего не решают, – "пустая трата времени".

Об этом 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Президент России Владимир Путин заявил 18 февраля, что залогом восстановления мира в Украине и снятия напряженности вокруг страны является выполнение Минских договоренностей.

"Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта, – сказал Путин. – Чем раньше это произойдет, тем лучше".

По словам Данилова, в Украине "осведомлены, что переговоры мы можем вести только с РФ".

"Мы не можем вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности, они не принимают никакие самостоятельные решения. Все решения принимаются только в Москве. Вы знаете, что [президент Украины] Владимир Александрович Зеленский сделал заявление, что он в любое время готов встретиться с Путиным, чтобы проводить переговоры. На сегодняшний день, к сожалению, они отказываются от переговоров. Проводить переговоры с людьми, которые ничего не решают, мы не можем и не будем, потому что это пустая трата времени", – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, Украина выступает за выполнение требований Минских соглашений, но не "по указу РФ".

"Мы не можем согласиться прежде всего с тем, что РФ нарушает эти соглашения. Во-первых, она их совершенно не выполняет. Потому что там есть первый пункт, с которого нужно начинать. И другая ситуация – когда РФ уже, как вы знаете, выдала 800 тыс. паспортов на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и требует проведения в первую очередь выборов. Как можно проводить выборы, если у людей паспорта иностранного государства? Это просто невозможно", – подчеркнул Данилов.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1744189585960140/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил 7 февраля, что Украина имеет свои "красные линии" и ни при каких обстоятельствах от них не отступит.

"Первое – мы не пойдем на уступки по территориальной целостности Украины. Второе – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Это не предусмотрено Минскими соглашениями. Попытки установить такой диалог – это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника. И третье – я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единым источником решений в плане нашей внешней политики и ее направлений", – сказал Кулеба.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, СНБО, Донбасс, паспорт, переговоры, агрессия, боевики, Минские соглашения, ДНР, конфликт, президент, ЛНР, Алексей Данилов, соглашение, брифинг
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