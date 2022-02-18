Данилов ответил Путину относительно переговоров с боевиками "ЛДНР": Все решения принимаются только в Москве

Данилов: Мы не можем вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности Фото: rnbo.gov.ua

Об этом 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Президент России Владимир Путин заявил 18 февраля, что залогом восстановления мира в Украине и снятия напряженности вокруг страны является выполнение Минских договоренностей.

"Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта, – сказал Путин. – Чем раньше это произойдет, тем лучше".

По словам Данилова, в Украине "осведомлены, что переговоры мы можем вести только с РФ".

"Мы не можем вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности, они не принимают никакие самостоятельные решения. Все решения принимаются только в Москве. Вы знаете, что [президент Украины] Владимир Александрович Зеленский сделал заявление, что он в любое время готов встретиться с Путиным, чтобы проводить переговоры. На сегодняшний день, к сожалению, они отказываются от переговоров. Проводить переговоры с людьми, которые ничего не решают, мы не можем и не будем, потому что это пустая трата времени", – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, Украина выступает за выполнение требований Минских соглашений, но не "по указу РФ".

"Мы не можем согласиться прежде всего с тем, что РФ нарушает эти соглашения. Во-первых, она их совершенно не выполняет. Потому что там есть первый пункт, с которого нужно начинать. И другая ситуация – когда РФ уже, как вы знаете, выдала 800 тыс. паспортов на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и требует проведения в первую очередь выборов. Как можно проводить выборы, если у людей паспорта иностранного государства? Это просто невозможно", – подчеркнул Данилов.