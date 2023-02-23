Данилов о начале вторжения: Когда они готовили парадную форму, мы паковали их тела в черные мешки

По его словам, в Украину не верили и пугали миллионами солдат и тысячами ракет. Но украинский народ сразу предупредил, что не сдастся, и сейчас верит в свою победу.

"Когда кремлевская мерзость напала, поднялась вся страна. Когда через наши границы начала стекать железная лавина, которую, казалось, никто не может остановить, мы молча делали боевое дело. Когда они готовили парадную форму, мы паковали их тела в черные мешки", – написал Данилов.

Он отметил, что в те "три дня", за которые российские оккупанты намеревались победить Киев, украинские защитники разбивали танковые колонны под Киевом, Харьковом, Черниговом и Сумами. Угрозы применения ядерного оружия не изменят решимости Украины, подчеркнул секретарь СНБО.