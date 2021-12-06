Десятки тысяч детей в ОРДЛО рискуют остаться без гражданства – правозащитники

"По крайней мере 200 тыс. детей, родившихся на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Луганщины и являющихся гражданами Украины, не имеют свидетельств о рождении государственного образца", – сообщили в фонде. Это число базируется на оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, полученной, в свою очередь, на основании данных Минюста о количестве выданных по упрощенной судебной процедуре свидетельств о рождении и доступных в открытых источниках данных о количестве рождений на Донбассе и в Крыму.
Как отмечают правозащитники, проблема получения свидетельств о рождении детей на оккупированных территориях является одной из острейших. Дети, родившиеся в оккупации в Крыму и ОРДЛО, – граждане Украины и должны получить надлежащие документы.
Отмечается, что эти дети лишены возможности воспользоваться административными, социальными, образовательными, медицинскими и другими услугами.
"72 тыс. – оценочное количество детей, которые родились на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2015 года и не получили свидетельства о рождении украинского образца. Все они находятся под риском остаться без гражданства", – добавили правозащитники.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Летом 2021 года оккупанты ограничили выезд из ОРДО для детей старше 14 лет на основании украинского свидетельства о рождении. Их заставляли по достижении 14-летия получать местные фейковые "документы", а также гражданство России, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили 630 тыс. человек.