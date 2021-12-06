Десятки тысяч детей в ОРДЛО рискуют остаться без гражданства – правозащитники

У детей, родившихся на территориях ОРДЛО в последние годы, нет свидетельств о рождении украинского образца Фото: EPA (архив)

"По крайней мере 200 тыс. детей, родившихся на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Луганщины и являющихся гражданами Украины, не имеют свидетельств о рождении государственного образца", – сообщили в фонде. Это число базируется на оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, полученной, в свою очередь, на основании данных Минюста о количестве выданных по упрощенной судебной процедуре свидетельств о рождении и доступных в открытых источниках данных о количестве рождений на Донбассе и в Крыму.

Как отмечают правозащитники, проблема получения свидетельств о рождении детей на оккупированных территориях является одной из острейших. Дети, родившиеся в оккупации в Крыму и ОРДЛО, – граждане Украины и должны получить надлежащие документы.

Отмечается, что эти дети лишены возможности воспользоваться административными, социальными, образовательными, медицинскими и другими услугами.

"72 тыс. – оценочное количество детей, которые родились на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2015 года и не получили свидетельства о рождении украинского образца. Все они находятся под риском остаться без гражданства", – добавили правозащитники.