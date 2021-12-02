Из ОРДЛО массово выезжают жители, напуганные возобновлением боевых действий – правозащитники

Правозащитники сообщили, что в осносном выезжают жители населенных пунктов, которые близко расположены к линии разграничения Фото: dpsu.gov.ua

Правозащитники провели опрос жителей ОРДЛО и выяснили, что в основном они выезжают на территорию Россию, "так как многие трудовые мигранты работают в РФ и стараются забрать с собой свои семьи".

Покидают дома жители населенных пунктов, которые расположены близко к линии разграничения.

"Причины выезда обусловлены также продолжением невыплаты заработной платы на территории ОРДЛО. Также активно работает программа РФ "Соотечественники", которая направлена на заселение отдаленных районов России (Магадан, Нижний Тагил, Воркута)", – отметили в посте.