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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из ОРДЛО массово выезжают жители, напуганные возобновлением боевых действий – правозащитники

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Правозащитники сообщили, что в осносном выезжают жители населенных пунктов, которые близко расположены к линии разграничения
Правозащитники сообщили, что в осносном выезжают жители населенных пунктов, которые близко расположены к линии разграничения
Фото: dpsu.gov.ua

С оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей массово выезжают люди, напуганные возможным возобновлением боевых действий. Об этом 2 декабря сообщила в Telegram Восточная правозащитная группа.

Правозащитники провели опрос жителей ОРДЛО и выяснили, что в основном они выезжают на территорию Россию, "так как многие трудовые мигранты работают в РФ и стараются забрать с собой свои семьи".

Покидают дома жители населенных пунктов, которые расположены близко к линии разграничения. 

"Причины выезда обусловлены также продолжением невыплаты заработной платы на территории ОРДЛО. Также активно работает программа РФ "Соотечественники", которая направлена на заселение отдаленных районов России (Магадан, Нижний Тагил, Воркута)", – отметили в посте.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С конца октября 2021 года западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, трудовые мигранты
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