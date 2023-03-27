Действия Черноморского флота РФ сдерживаются из-за угрозы новых атак – британская разведка

Сообщается, что один морской дрон был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза морских дронов продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота, заявили в разведке.

Также там напомнили, что в результате предыдущей атаки морскими беспилотниками на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".