Действия Черноморского флота РФ сдерживаются из-за угрозы новых атак – британская разведка

Сообщается, что один морской дрон был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.
Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза морских дронов продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота, заявили в разведке.
Также там напомнили, что в результате предыдущей атаки морскими беспилотниками на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 March 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 27, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/tzBBOFGsFB
В Севастополе слышали взрывы ночью 22 марта. На видео, которое появилось в сети, виден мощный взрыв в Севастопольской бухте.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.