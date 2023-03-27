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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Действия Черноморского флота РФ сдерживаются из-за угрозы новых атак – британская разведка

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В разведке прокомментировали недавние взрывы в Севастополе
В разведке прокомментировали недавние взрывы в Севастополе
Фото: EPA

В британской разведке проанализировали атаку в оккупированном Крыму 22 марта, когда не менее трех надводных кораблей без экипажа и один беспилотный летательный аппарат попытались нанести удар по российской военно-морской базе Севастополь. Вывод опубликовало министерство обороны Великобритании в Twitter 27 марта.

Сообщается, что один морской дрон был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза морских дронов продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота, заявили в разведке.

Также там напомнили, что в результате предыдущей атаки морскими беспилотниками на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

Контекст:

В Севастополе слышали взрывы ночью 22 марта. На видео, которое появилось в сети, виден мощный взрыв в Севастопольской бухте

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, Севастополь, Черноморский флот РФ, разведка, беспилотники, война России против Украины, корабли
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