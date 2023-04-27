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ВОЙНА В УКРАИНЕ

До конца весны Украина получит промежуточный отчет об интеграции в ЕС – Шмыгаль

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Шмыгаль: Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии
Шмыгаль: Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии
Фото: kmu.gov.ua

Украина будет готова начинать процедуру переговоров о вступлении в Европейский союз уже в конце 2023 года. Об этом 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции по результатам визита в Италию. Видео опубликовала пресс-служба Кабинета Министров Украины.

"Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при достижении статуса кандидата. Мы выполняем все реформы, которые необходимы для вступления в Евросоюз. Несмотря на войну, мы создали антикоррупционную структуру. Она полностью действует, так как мы договаривались с нашими партнерами", – сказал премьер.

Около 27 тыс. нормативно-правовых актов сейчас сопоставляются с европейскими (селф-скрин), добавил глава правительства.

По его словам, Украина готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года. Шмыгаль надеется, что до конца весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций.

фициальный отчет осенью и селф-скрин откроют перед нами дверь по процедуре переговоров", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Теги: Украина, Италия, Еврокомиссия, правительство, реформы, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, отчет, Евросоюз, ЕС
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