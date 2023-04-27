До конца весны Украина получит промежуточный отчет об интеграции в ЕС – Шмыгаль

"Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при достижении статуса кандидата. Мы выполняем все реформы, которые необходимы для вступления в Евросоюз. Несмотря на войну, мы создали антикоррупционную структуру. Она полностью действует, так как мы договаривались с нашими партнерами", – сказал премьер.

Около 27 тыс. нормативно-правовых актов сейчас сопоставляются с европейскими (селф-скрин), добавил глава правительства.

По его словам, Украина готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года. Шмыгаль надеется, что до конца весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций.

"Официальный отчет осенью и селф-скрин откроют перед нами дверь по процедуре переговоров", – сказал Шмыгаль.