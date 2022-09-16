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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Донетчанин пытался попасть в "Азов", чтобы передавать информацию РФ, – ему объявлено о подозрении

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Агент России пытался пройти отбор в "Азов" и был разоблачен
Агент России пытался пройти отбор в "Азов" и был разоблачен
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Правоохранители разоблачили жителя Донецкой области, который пытался пройти отбор в полк "Азов", чтобы сдавать врагу позиции. Об этом 16 сентября сообщил Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, житель Донецкой области в 2015 году присоединился к террористической организации "ДНР". Он входил в состав подконтрольных РФ так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов" и до 2018 года активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке страны.

Впоследствии боевик уехал в Россию, где был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Для выполнения задачи кураторов подозреваемый вернулся в Украину до начала полномасштабного вторжения и пытался пройти отбор в "Азов".

После вхождения в ряды украинской армии он должен был передавать спецслужбам РФ информацию о местах дислокации и перемещения украинских войск, а также о количестве их личного состава и техники. Однако правоохранители своевременно разоблачили и задержали агента.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора гражданин Украины уведомлен о подозрении в участии в террористической организации. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Контекст:

Полк "Азов", созданный на базе добровольческого формирования в 2014 году, известен участием в антитеррористической операции и операции Объединенных сил (в частности, в 2014 году "Азов" освободил Мариуполь от пророссийских сепаратистов), а после полномасштабного вторжения РФ прославился в ходе обороны Мариуполя.

Теги: следствие, полк Азов, ДНР, ВСУ, война России против Украины, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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