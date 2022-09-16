Донетчанин пытался попасть в "Азов", чтобы передавать информацию РФ, – ему объявлено о подозрении

По данным следствия, житель Донецкой области в 2015 году присоединился к террористической организации "ДНР". Он входил в состав подконтрольных РФ так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов" и до 2018 года активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке страны.

Впоследствии боевик уехал в Россию, где был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Для выполнения задачи кураторов подозреваемый вернулся в Украину до начала полномасштабного вторжения и пытался пройти отбор в "Азов".

После вхождения в ряды украинской армии он должен был передавать спецслужбам РФ информацию о местах дислокации и перемещения украинских войск, а также о количестве их личного состава и техники. Однако правоохранители своевременно разоблачили и задержали агента.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора гражданин Украины уведомлен о подозрении в участии в террористической организации. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.