Дружковская община в очередной раз получила помощь от Фонда Рината Ахметова

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 125 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона Фото: akhmetovfoundation.org

"Гуманитарный груз из 1800 продуктовых наборов поступил в Алексеево-Дружковку. В каждом наборе содержатся питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Кроме того, ввиду сложной ситуации с отоплением в регионе Фонд доставил партию обогревателей в Дружковку. Эти приборы были переданы для переселенцев, ныне проживающих в центрах компактного размещения внутри перемещенных лиц", – отметили в Фонде.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 125 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. В 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.