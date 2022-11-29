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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дружковская община в очередной раз получила помощь от Фонда Рината Ахметова

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С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 125 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 125 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
Фото: akhmetovfoundation.org

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова прибыли в два населенных пункта неподалеку от линии столкновения и привезли новую партию помощи, сообщили 29 ноября в пресс-службе организации.

"Гуманитарный груз из 1800 продуктовых наборов поступил в Алексеево-Дружковку. В каждом наборе содержатся питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Кроме того, ввиду сложной ситуации с отоплением в регионе Фонд доставил партию обогревателей в Дружковку. Эти приборы были переданы для переселенцев, ныне проживающих в центрах компактного размещения внутри перемещенных лиц", – отметили в Фонде.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 125 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. В 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, СКМ, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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