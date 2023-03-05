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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда: Российская агрессия против Украины носит неоколониальный характер

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Дуда высказался о действиях РФ в Украине
Дуда высказался о действиях РФ в Украине
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия намерена эксплуатировать Украину, в том числе экономически. Об этом он сказал во время общих дебатов на 5-й Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре, сообщает Polskie Radio 5 марта.

По его словам, россияне хотят завоевать и эксплуатировать своих соседей, что является продолжением исторического колониализма. Он отметил, что Польша также являлась его жертвой в прошлом.

Дуда напомнил, что Россия похищает украинцев, в том числе детей, и отправляет их вглубь России. А если кто-то не подчиняется империи, то его убивают, сказал президент Польши.

"Разве это не звучит знакомо? Не случалось ли такого в истории многих стран? Я говорю это открыто, потому что в прошлом Польша была жертвой жестокой политики соседних империй", – добавил Дуда.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

21 апреля 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были депортированы насильственно. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 17 февраля 2023 года сообщил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Польша, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины
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