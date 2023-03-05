Дуда: Российская агрессия против Украины носит неоколониальный характер

По его словам, россияне хотят завоевать и эксплуатировать своих соседей, что является продолжением исторического колониализма. Он отметил, что Польша также являлась его жертвой в прошлом.

Дуда напомнил, что Россия похищает украинцев, в том числе детей, и отправляет их вглубь России. А если кто-то не подчиняется империи, то его убивают, сказал президент Польши.

"Разве это не звучит знакомо? Не случалось ли такого в истории многих стран? Я говорю это открыто, потому что в прошлом Польша была жертвой жестокой политики соседних империй", – добавил Дуда.